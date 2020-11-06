Павел Астахов опроверг слухи, что Михалков помогал Дрожжиной и Цивину

Адвокат Павел Астахов рассказал о реакции знаменитого режиссера Никиты Михалкова на информацию о том, что он якобы помогал актрисе Наталье Дрожжиной и ее супругу Юрию Цивину: "очень рассердился".
Михалков был очень удивлен, что его имя упоминается в связи со скандальной историей. Единственно, что сделал режиссер - это предложил свой офис в студии "Три Тэ" в качестве зоны примирения, добавив, что у него есть "выездной нейтральный нотариус".
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