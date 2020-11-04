Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Культура 13+

Людмила Поргина высказала свое мнение о деле Цивина и Дрожжиной

, 08:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Womanhit

Людмила Поргина высказала свое мнение о деле Цивина и Дрожжиной
Людмила Поргина, фото: АГН Москва/Global Look Press

Вдова Николая Караченцова, заслуженная актриса Людмила Поргина заявила, что она категорически против, чтобы актриса Наталья Дрожжина и ее супруг-юрист Михаил Цивин оказались за решеткой.

Поргина лично общалась с Дрожжиной и ее мужем всего раз. Они познакомились на съемках на телевидении. Позднее видела их на похоронах известных личностей. Актриса считает их достаточно странными людьми. "Дрожжина и Цивин — не моего склада. Какая-то хитринка, скрытая мысль прочитывалась в них", - отметила Поргина. Она не хочет, чтобы их посадили в тюрьму, хочет, чтобы "они поняли, что воспользоваться неблагополучной для этой семьи ситуацией — это называется предательством. Даже не знаю, как поточнее сказать: не хочется ругаться плохими словами".

Марк Рудинштейн рассказал, как Михаил Цивин и Наталья Дрожжина зарабатывали на пожилых артистах.

 

НС

В мире

Avia.pro: Армения пыталась атаковать ракетами азербайджанский аэродром с турецкими F-16

Армия Армении ударила ракетами по азербайджанскому аэродрому с турецкими F-16

Армия Армении пыталась атаковать ракетами азербайджанский аэродром, на территории которого находились турецкие истребители F-16. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью