Людмила Поргина высказала свое мнение о деле Цивина и Дрожжиной
4 ноября 2020, 08:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Womanhit
Вдова Николая Караченцова, заслуженная актриса Людмила Поргина заявила, что она категорически против, чтобы актриса Наталья Дрожжина и ее супруг-юрист Михаил Цивин оказались за решеткой.
Поргина лично общалась с Дрожжиной и ее мужем всего раз. Они познакомились на съемках на телевидении. Позднее видела их на похоронах известных личностей. Актриса считает их достаточно странными людьми. "Дрожжина и Цивин — не моего склада. Какая-то хитринка, скрытая мысль прочитывалась в них", - отметила Поргина. Она не хочет, чтобы их посадили в тюрьму, хочет, чтобы "они поняли, что воспользоваться неблагополучной для этой семьи ситуацией — это называется предательством. Даже не знаю, как поточнее сказать: не хочется ругаться плохими словами".
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