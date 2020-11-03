Актриса Варвара Шмыкова призналась в пристрастии к алкоголю

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3 ноября 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Варвара Шмыкова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

28-летняя актриса Варвара Шмыкова, ставшая популярной благодаря роли в сериале "Чики", стала героиней шоу "Осторожно, Собчак!", где откровенно рассказала о своей жизни, пристрастиях и проблемах.

Шмыкова росла в многодетной семье, воспитывалась в строгости, могла даже огрести ремня и постоять в углу на бобах.

Сейчас Варвара пристрастилась к алкоголю, пришлось даже беседовать с психологом на эту тему. Ей нравится напиваться, это, по ее мнению, весело, орать после этого, танцевать, бежать куда-то. При этом Шмыкова может сказать себе "стоп", но "сначала надо куда-то окунуться".

О сериале "Чики" много хвалебных отзывов. Оказалось, первые восемь серий этого продукта собрали рекордное количество просмотров. О своих впечатлениях поделилась писатель, критик, драматург Татьяна Москвина.