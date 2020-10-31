Первый министр Шотландии о смерти Коннери: «мне будет его не хватать»

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31 октября 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Шон Коннери, фото: John Barrett/ZUMAPRESS.com

Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен отреагировала на сообщение о кончине легендарного актёра Шона Коннери. Она отметила, что "ее сердце разбито".

Для Стерджен "было честью" знать актера."Мне будет его не хватать. Шотландии его будет не хватать. Миру его будет не хватать", - добавила она, сообщает RT.

Томас Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге (Шотландия). Сегодня стало известно, что он скончался на 91-м году жизни.