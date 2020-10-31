Умер актер Шон Коннери

Аргументы Недели → Культура 13+

31 октября 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Шон Коннери, фото: hollywoodpicture.net

Легендарный британский актер и продюсер, лауреат премии "Оскар" Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщило издание BBC. О причинах смерти информации нет.

Сэр Томас Шон Коннери получил статуэтку "Оскара" за лучшую роль мужского плана в картине Брайана Де Пальмы "Неприкасаемые". Актер - двукратный лауреат премии BAFTA и трёхкратный лауреат "Золотого глобуса".

Коннери снялся более чем в 70 фильмах, в том числе в семи кинолентах об агенте 007. До сих пор Томас Шон считается одним из лучших исполнителей роли Джеймса Бонда. В 2003 году он закончил карьеру, сыграв свою последнюю роль в фильме "Лига выдающихся джентльменов".

Вчера стало известно, что скончался ученый с мировым именем, крупный клиницист-инфекционист и эпидемиолог Валентин Покровский.