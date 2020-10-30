Ушел из жизни академик Валентин Покровский

Скончался ученый с мировым именем, крупный клиницист-инфекционист и эпидемиолог Валентин Покровский. Он посвятил всю свою жизнь борьбе с инфекциями и изучению ранее неизвестных заболеваний.
Покровский последнее время занимал должность советника директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Он умер 29 октября на 92-м году жизни.
На протяжении 19 лет - с 1987 года - Валентин Иванович Покровский возглавлял Академию медицинских наук СССР, а затем Российскую академию медицинских наук. В течение 47 лет Покровский руководил Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора.
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