Ушел из жизни академик Валентин Покровский

Аргументы Недели → Общество 13+

30 октября 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

гвоздики, фото: pixabay.com

Скончался ученый с мировым именем, крупный клиницист-инфекционист и эпидемиолог Валентин Покровский. Он посвятил всю свою жизнь борьбе с инфекциями и изучению ранее неизвестных заболеваний.

Покровский последнее время занимал должность советника директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Он умер 29 октября на 92-м году жизни.

На протяжении 19 лет - с 1987 года - Валентин Иванович Покровский возглавлял Академию медицинских наук СССР, а затем Российскую академию медицинских наук. В течение 47 лет Покровский руководил Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора.

Василий Вакуленко (Баста) сообщил о смерти отца