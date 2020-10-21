Наталья Бондарчук поддержала сводного брата Федора Бондарчука в трудную минуту

Аргументы Недели → Культура 13+

21 октября 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Скобцева, фото: globallookpress.com

У Федора Бондарчука умерла мама народная артистка Ирина Скобцева. Режиссера поддержала сводная сестра Наталья Бондарчук. Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Завтра ее проводят в последний путь.

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище. Ирина Скобцева ушла из жизни в один день с мужем режиссером Сергеем Бондарчуком, только с разницей в 26 лет.

Федор Бондарчук ранее говорил о тяжелом состоянии матери. Но для многих, в том числе для его сестры по отцу 70-летней Натальи Бондарчук известие о кончине Скобцевой стало шоком. В этом году Наталья Сергеевна весной похоронила свою мать народную артистку СССР Инну Макарову.

Женщина написала брату письмо со словам поддержки: «Мы с тобой, брат, стали круглыми сиротами. Береги себя». Федор ответил: «Люблю тебя, сестра, спасибо».

По признанию Натальи Бондарчук, она очень любила Ирину Константиновну Скобцеву. Скобцева была рядом с ней, когда умерли отец и мама Натальи. Скобцева смогла на непродолжительное время заменить Бондарчук родную мать Инну Макарову, - сообщает Тeleprogramma.pro.