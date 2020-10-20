Паулина Андреева опубликовала фото с Ириной Скобцевой и отметила, что актриса умерла в один день с мужем Сергеем Бондарчуком

Паулина Андреева сегодня, 20 октября, опубликовала фото со своей свекровью народной артисткой Ириной Скобцевой и написала, что она ушла в один день со своим мужем-режиссером Сергеем Бондарчуком. Скобцевой было 93 года.
Бондарчук умер 20 октября 1994 года.
Паулина - вторая жена режиссера Федора Бондарчука.
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Андреева написала пост в Инстаграм в день смерти свекрови: «Сегодня утром не стало Ирины Скобцевой. Она ушла в один день с Сергеем Бондарчуком — 20-го октября. Мы скорбим и безумно скучаем, Ириша!»
Не забудет свою свекровь и первая супруга Федора Бондарчука Светлана. Она опубликовала фото из семейного альбома со свекровью и сыном Сергеем, когда тот был еще малышом.
«Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда», – написала Бондарчук.
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Выпускница школы-студии МХАТ Ирина Скобцева с 1956 года состояла в труппе Театра-студии киноактера.
Ее первая роль в кино была в фильме «Отелло». Она сыграла более чем в 60 фильмах, среди которых «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Тихий Дон» и «Обитаемый остров».