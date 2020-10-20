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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Скобцевой

, 21:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Скобцевой
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 20 октября, выразил соболезнования режиссеру Федору Бондарчуку в связи со смертью его матери – народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой.

Глава государства отметил, что Скобцева была человеком яркого дарования и душевной щедрости. Путин напомнил, что актрисы больше нет с нами, однако ее творческое наследие и светлая память о ней остались.

Президент России отметил, что Ирина Скобцева, которая скончалась ранее сегодня на 94-м году жизни, подавала своим коллегам, ученикам и зрителям пример преданности профессии и многолетнего подвижнического труда во благо культуры родной страны.

ЕТ

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