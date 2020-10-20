Прощание с Ириной Скобцевой состоится в Москве 22 октября
20 октября 2020, 19:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой состоится в четверг, 22 октября, на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом во вторник рассказал сын актрисы, режиссер Федор Бондарчук.
Российский режиссер попросил граждан учитывать эпидемиологическую ситуацию в столице России и стараться соблюдать социальную дистанцию во время прощания с его матерью. Федор Бондарчук также призвал людей, особенно пожилых, пользоваться защитными масками.
Напомним, Ирина Скобцева скончалась ранее сегодня на 94-м году жизни.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.