Прощание с Ириной Скобцевой состоится в Москве 22 октября

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20 октября 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ирина Скобцева, Viktor Chernov/Russian Look

Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой состоится в четверг, 22 октября, на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом во вторник рассказал сын актрисы, режиссер Федор Бондарчук.

Российский режиссер попросил граждан учитывать эпидемиологическую ситуацию в столице России и стараться соблюдать социальную дистанцию во время прощания с его матерью. Федор Бондарчук также призвал людей, особенно пожилых, пользоваться защитными масками.

Напомним, Ирина Скобцева скончалась ранее сегодня на 94-м году жизни.