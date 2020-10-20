Режиссер Владимир Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Скобцевой

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20 октября 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

режиссер Владимир Бортко, Zamir Usmanov/Global Look Press

Российский режиссер Владимир Бортко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре во вторник выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой.

Владимир Бортко в рамках разговора с RT 20 октября подчеркнул, что был счастлив и рад работать с Ириной Скобцевой. По словам режиссера, он была очень эффектной женщиной и замечательной актрисой. Деятель культуры заявил, что скорбит вместе с родными артистки и выражает им соболезнования. "Очень жаль, что она умерла", – добавил Бортко.

Напомним, ранее стало известно, что актриса Ирина Скобцева ушла из жизни в возрасте 93 лет.