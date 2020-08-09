В Риме на 101-м году жизни скончалась итальянская актриса Франка Валери

Аргументы Недели → Культура 13+

9 августа 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

актриса Франка Валери, Manuel Romano/ZUMAPRESS.com

Знаменитая итальянская актриса Франка Валери, которой 31 июля исполнилось 100 лет, в воскресенье, 9 августа, скончалась в своей римской квартире. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Франка с подросткового возраста увлекалась театром, а на профессиональную сцену впервые вышла в 1947 году. Ее первой работой в кино стал дебютный фильм легендарного режиссера Федерико Феллини "Огни варьете". За свою долгую карьеру актриса работала с рядом выдающихся режиссеров, в частности, Дино Ризи, Эдуардо Де Филиппо и Марио Моничелли.

В 60-е годы Франка Валери работала на итальянском телевидении и вела развлекательные шоу, позже она писала сценарии для телевизионных сериалов, в которых сама снималась. Кроме того, артистка увлекалась оперой и создала несколько постановок в качестве режиссера.