Стало известно о госпитализации актрисы и певицы Екатерины Жемчужной

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31 июля 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Екатерина Жемчужная, Anatoly Lomohov/Russian Look

Днем в пятницу, 31 июля, в СМИ появилась информация о том, что народная артистка России, знаменитая певица, актриса московского театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная была доставлена в больницу.

Представитель 76-летней Жемчужной подтвердил, что артистку отправили на госпитализацию, однако не уточнил, в какую именно больницу ее забрали, а также, что с ней случилось.

Напомним, Екатерина Жемчужная училась в студии театра "Ромэн", а затем в ГИТИСе. Она знаменита по своим ролям в спектаклях "Мы – цыгане" и "Колдовская любовь". Кроме того, актриса известна по роли Зорицы в телесериале "Вечный зов", цыганки Кармы в фильме "Карнавал", Зариты в "Королеве Марго", а также Розы Саппоро в сериале "Кармелита. Цыганская страсть".