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3 августа 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Гармаш, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

СМИ раскрыли доходы актера Сергея Гармаша. Оказывается, Гармаш в свое время оформил ИП, чтобы легализовать доходы от выступлений, рекламы и других видов деятельности, - сообщает kp.ru.

У актера не только была работа в театре "Современник". За пять лет он заработал около 100 миллионов рублей. Его местами работы за эти годы были: Воронежский концертный зал, Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония, Красноярский театр оперы и балета, а также Свердловская и Карельская филармонии. За каждый выход на сцену с концертом или спектаклем Сергей Гармаш получал от 160 до 299 тысяч рублей.

Всего в истории ИП Гармаш за пять лет 10 госзакупок на общую сумму 98 миллионов 639 тысяч рублей. Один такой контракт составил 535 тысяч рублей. Более полумиллиона артисту заплатили за два выхода на сцену Красноярского театра в качестве чтеца (это были мероприятия, посвященные "памяти великого писателя земли русской В.П. Астафьева"), а также участвовать в репетициях. На всех гастролях актеру отдельно оплачивали перелет бизнес-классом и проживание в четырехзвездочной гостинице.

Но больше всего Гармаш заработал на рекламе. С 2016 по 2018 годы артист получил более 96 миллионов рублей за участие в трех рекламных заказах.

Напомним, Гармаш со скандалом ушел из "Современника". Его уход прокомментировала Марина Неёлова.