Актер Сергей Гармаш об уходе из «Современника»: «идет расправа над людьми, отдавшими театру десятилетия жизни».

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31 июля 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

Актер Сергей Гармаш покидает театр «Современник», где работал более 35 лет. В письме, которое он отправил в чат сотрудников театра, артист объяснил свое решение сложившейся в «Современнике» «чудовищной ситуацией».

Гармаш подверг критике проект «Диалоги Современника. Война и мир», выпущенный в честь 75-летия Победы. Некоторые прозвучавшие в этом проекте выражения, которые касаются Великой Отечественной войны, он назвал «кощунством, провокацией и даже преступлением».

«Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос, и моя память. Это является святым и неприкосновенным - вспомните, с чего начинался «Современник», с «Вечно живых». Молодых артистов подтолкнул к этому худрук (новый художественный руководитель театра Виктор Рыжаков - прим. ред.), а потом и отредактировал снятое. Их обнародовали от лица театра. А когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот»,- написал Сергей Гармаш. По его словам, в театре «идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни».

Прежний художественный руководитель театра Галина Волчек возглавляла «Современник» с 1977 года и умерла 26 декабря 2019 года в возрасте 86 лет. Артист сообщил, что ее кабинет после смерти «был разрушен мгновенно».

«Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу», - отметил Сергей Гармаш.