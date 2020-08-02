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Неёлова cчитает, что Гармаша подтолкнули к уходу из «Современника» «неоправданные ожидания»

, 19:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Неёлова cчитает, что Гармаша подтолкнули к уходу из «Современника» «неоправданные ожидания»
Марина Неёлова, фото: Genrietta Peryan, globallookpress.com

Актриса «Современника» Марина Неёлова высказала своё мнение об уходе Сергея Гармаша из театра.  Гармаш опубликовал открытое письмо, в котором он назвал ситуацию в театре «чудовищной» и заявил, что в нем идет «расправа над людьми».

Он раскритиковал проект «Диалоги «Современника». Война и мир», отметив, что новый художественный руководитель театра Виктор Рыжаков подтолкнул молодых актёров к участию в этой работе, но потом сам отредактировал материал.
По мнению Неёловой, «такой драматически выстроенный уход оскорбленного Сергея Леонидовича Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями». Знаменитая актриса призвала не «оглядываться все время на прошлое» и подчеркнула, что традиции — «это не застывшая форма, а разумная эволюция».  Она считает, что Рыжаков сейчас движется именно этим путем.

Чулпан Хаматова ранее назвала покинувшего «Современник» Сергея Гармаша «блистательным артистом» и считает, что он повел себя честно. 

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