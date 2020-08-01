Хаматова назвала покинувшего «Современник» Гармаша «блистательным артистом» и считает, что он повел себя честно

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1 августа 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Чулпан Хаматова, фото: Genrietta Peryan, globallookpress.com

Чулпан Хаматова назвала покинувшего «Современник» Сергея Гармаша «блистательным артистом» и считает, что он повел себя честно. Народный артист России Сергей Гармаш в открытом письме объявил об уходе из «Современника» и объяснил свое решение «чудовищной ситуацией».

Гармаш раскритиковал проект «Диалоги «Современника». Война и мир», выполненный к юбилею победы в Великой Отечественной войне. По его оценке, некоторые прозвучавшие в проекте высказывания просто «кощунство, провокация и даже преступление». Он рассказал, что к участию в проекте актеров подтолкнул новый худрук театра Виктор Рыжаков, который «потом и отредактировал снятое».

Хаматова сообщила, что у Рыжакова из-за закрытия театра в период пандемии коронавируса не было возможности себя показать. «Не успели с ним познакомиться, как театр закрыли на карантин. Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником, значит он выбирает другой путь», — считает актриса.

Хаматова знает, что проект к юбилею победы — инициатива Никиты Ефремова и еще нескольких молодых артистов. Она смотрела все, что было «отцензурировано» в рамках проекта «Диалоги «Современника». Война и мир». Актриса убеждена, что все сделано с любовью, но, как на считает, трехчасовые разговоры на YouTube никто смотреть не будет, поэтому их пришлось сократить.

«Да, у них другая точка зрения. Но просто запрещать им думать так, как они думают, неправильно... Я считаю, что молодые люди должны ошибаться, должны иметь свою точку зрения, даже если она отличается от нашей», — подчеркнула Хаматова. По ее мнению, Гармаш должен был сделать какой-то внутренний выбор: или он готов работать, пробовать идти вперед, принимая нового худрука, или не готов, и тогда он должен уйти.

Она отметила, что как художник поступила бы так же. Если взгляды с новым руководителем не совпадают - правильно - уходить и искать, что подходит тебе.

По поводу ухода Гармаша высказалась Лия Ахеджакова.