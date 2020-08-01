Ахеджакова прокомментировала уход Гармаша из театра: «пусть он посмотрит на себя со стороны»

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1 августа 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лия Ахеджакова, фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова, комментируя решение Сергея Гармаша покинуть "Современник", заявила, что никакой "чудовищной ситуации" в театре нет. Нового режиссера она назвала замечательным человеком.

Ахеджакова очень переживает уход Гармаша, как она заявила, "это пятно он никогда не смоет". Ей очень нравится, что запланировал на три сезона Виктор Рыжаков. Из-за пандемии коронавируса театры сейчас "в страшном капкане", что будет - непонятно, считает актриса. "Но у нас есть проекты на случай, если все-таки осенью можно будет пригласить зрителей. У Рыжакова интересные задумки, я бы, будь помоложе, ожила бы на них!", - отметила Ахеджакова. Она уверена, что если бы были живы Игорь Кваша, Галина Волчек и Лилия Толмачева, если бы в театре работал Валера Фокин (худрук Александринского театра), "никто бы не посмел развести такую атмосферу в театре, никто бы не посмел". Сергею Гармашу, которого она знает почти 40 лет, Лия Ахеджакова советует посмотреть на себя со стороны.

Сергей Гармаш считает, что в театре "идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни".