Охлобыстин о Ефремове: «Миша загипнотизирован»

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1 августа 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Иван Охлобыстин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер и православный священник, временно отстраненный от служения, Иван Охлобыстин заявил, что адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказывает на актера гипнотическое воздействие.

«Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката. Он, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела», – сказал Охлобыстин. По его словам, Ефремов уверен, что будет осужден и хочет этого. Актер как совестливый человек сильно себя изводит за смертельное ДТП и не пытается отрицать вину.

Охлобыстин считает, что обвиняемому нужно дать условный срок. «Я бы ему на ногу железную байду какую-нибудь повесил, чтобы он – из дома в театр, из театра в дом. Прям на все эти пять-шесть лет, а может, и на десять. В тюрьму его сажать – безумие! Он по сути прекрасный человек и товарищ», – выразил мнение Охлобыстин.

Днем в четверг стало известно, что суд принял решение продлить арест знаменитого артиста Михаила Ефремова до 22 января 2021 года.