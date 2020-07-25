Гоша Куценко сообщил о задержании актеров в Петербурге

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25 июля 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Гоша Куценко, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

В Петербурге вечером 24 июля задержали актеров в полицейской форме во время репетиции парада ко Дню Военно-морского флота. Об этом в своем инстраграме сообщил актер Гоша Куценко.

По словам актера, это были "съемки милицейского кино" и массовка была одета в форму полицейских. Во время перерыва массовка вышла на Английскую набережную и тут к ним подъехали люди в штатском и всех увезли.

«Верховный главнокомандующий, сказали, рядом, а вы цирк устроили», — передал слова полицейских один из актеров Борис.

После беседы в отделе полиции всех задержанных актеров отпустили.