Гоша Куценко сообщил о задержании актеров в Петербурге
25 июля 2020, 17:22[ «Аргументы Недели» ]
В Петербурге вечером 24 июля задержали актеров в полицейской форме во время репетиции парада ко Дню Военно-морского флота. Об этом в своем инстраграме сообщил актер Гоша Куценко.
По словам актера, это были "съемки милицейского кино" и массовка была одета в форму полицейских. Во время перерыва массовка вышла на Английскую набережную и тут к ним подъехали люди в штатском и всех увезли.
«Верховный главнокомандующий, сказали, рядом, а вы цирк устроили», — передал слова полицейских один из актеров Борис. После беседы в отделе полиции всех задержанных актеров отпустили.
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