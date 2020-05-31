Куценко поговорил с подписчиками об инопланетянах

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31 мая 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

Гоша Куценко. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Pravda Komsomolskaya

Гоша Куценко поделился с подписчиками в соцсети видео, на котором засняты яркие огни в небе, движущиеся в одну сторону. В комментарии к ролику актер написал про НЛО.

«Хотелось бы отвлечься и поделиться чем-то сокровенным. Например, НЛО», - подписал видео Куценко. Он спросил у поклонников, доводилось ли им сталкиваться с чем-то подобным и верят ли они в существование жизни на других планетах.

Некоторые подписчики артиста сочли публикацию шуткой, а кто-то рассказал Куценко о своем опыте встреч с инопланетянами. «НЛО не существует. Все мистическое можно объяснить научными факторами», «Я видела, и не только я. Но другие люди меня убеждают, что это что-то другое», - поделились своим мнением пользователи Сети.