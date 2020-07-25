Валерий Гаркалин ответил на сообщение о госпитализации

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25 июля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Валерий Гаркалин, Anatoly Lomohov//globallookpress.com

Народный артист России Валерий Гаркалин прокомментировал информацию о своей госпитализации в Москве. Известно, что актера отправили в одну из столичных клиник с ушибом головы и резаными рваными ранами.

«Не знаю, откуда берутся все эти "новости". Со мной все в порядке, я жив и здоров», - отметил он.

Гаркалин добавил, что во время беседы с журналистами находится дома.

Ранее сообщалось, что актриса Елена Кондулайнен была экстренно госпитализирована в одну из больниц в Москве с подозрением на инсульт. Ей неожиданно стало плохо в парке имени Горького, у нее сильно заболела голова, появились заметные нарушения речи.