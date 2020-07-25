Актриса Елена Кондулайнен из-за приступа госпитализирована на "Скорой"
25 июля 2020, 10:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
Известная актриса Елена Кондулайнен была экстренно госпитализирована в одну из больниц в Москве в подозрением на инсульт. 62-летняя Кондулайнен в пятницу, 24 июля, вечером находилась в парке имени Горького, где вчера проходил выпускной вечер для школьников, в ресторане.
Неожиданно актрисе стало плохо, у нее сильно заболела голова, появились заметные нарушения речи. Официант ресторана вызвал женщине "Скорую помощь". Медики сказали, что в больницу необходимо ехать срочно. Кондулайнен пыталась отказаться от госпитализации, но врач настоял на клинике, так было подозрение на инсульт. Актрису отвезли в больницу имени Боткина.
Заслуженная артистка Российской Федерации Елена Кондулайнен получила популярность по ролям в фильмах, как "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий"Ю "Интерны".
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