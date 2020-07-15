Во МХАТе рассказали про уход Домогарова из театра

Аргументы Недели → Культура 13+

15 июля 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

Александр Домогаров, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Домогаров, который был приглашенным артистом в театре МХАТ им. Горького и участвовал в одном спектакле, решил не продлять договор на 2020 год, несмотря на то, что театр отправлял ему соответствующие документы.

Во МХАТе также уточнили, что претензии актера о невыплате гонорара за выходы в спектакле в 2020 году театр не может удовлетворить без его подписи, при этом связаться с Домогаровым или его представителем для решения сложившейся ситуации у них не получается.

Актер Гоша Куценко станет новым партнером Юлии Высоцкой в спектакле Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни» во МХАТ имени Горького. Режиссер прокомментировал замену актера.