Андрей Кончаловский прокомментировал замену Александра Домогарова на Гошу Куценко в спектакле
14 июля 2020, 20:02[ «Аргументы Недели» ]
Актер Гоша Куценко станет новым партнером Юлии Высоцкой в спектакле Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни» во МХАТ имени Горького. Режиссер прокомментировал замену актера.
"В спектакле задействован новый артист со своей индивидуальностью!", - сказал Кончаловский, отметив, что образ главного героя несколько изменится после смены актера.
Народный артист РФ Александр Домогаров ранее прокомментировал смертельное ДТП с участием его звездного коллеги Михаила Ефремова. Теперь у него нет желания выходить на сцену перед зрителями, хотя раньше он отдавал их чувствам "силы" и "жизнь". "Мы богема, мы увядшая культура, мы не несем ничего хорошего. Не ходите в театр! По крайне мере - на мои спектакли. Я никогда не буду теперь к вам, зрители, чувствовать уважение", - заявил он.
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