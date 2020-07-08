Еще немного, и театры Москвы будут открыты

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8 июля 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

театр, фото: pixabay.com

Московским театрам разрешили открываться с 1 августа, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.

"У нас хорошая новость для нас, для театралов сегодня. В Москве разрешают открыть театры, с тем чтобы в театрах собиралось 50% зрителей. Это с 1 августа", - рассказал Швыдкой.

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