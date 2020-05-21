Ольга Любимова рассказала, как будут теперь работать театры и музеи

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21 мая 2020, 23:18 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Любимова, Kremlin Pool/Global Look Press

Российские театры начнут возвращаться к работе к сентябрю, почти с каждым федеральным театром уже проработана дорожная карта, рассказала глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова.

С 1 июня музеи готовы постепенно начать свою деятельность в зависимости от обстановки в регионе. В российских музеях будет установлена норма "один человек на 20 кв. м", чтобы обезопасить сотрудников и посетителей от заражения коронавирусом.

Кинотеатры будут открываться в самую последнюю очередь. По словам министра, при открытии кинотеатров можно рассадить зрителей по пять человек, можно показать ретроспективы или премьеры фильмов во второй раз. Вопрос с автокинотеатрами еще рассматривается.