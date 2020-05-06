В Калининграде разрешили работу автомобильного кинотеатра

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6 мая 2020, 22:41 [ «Аргументы Недели. Калининград», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Подъём

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Администрация кинотеатра пояснила, что въезд разрешен только легковым автомобилям, а всем находящимся в салоне необходимо иметь при себе маску для посещения общественного туалета.

При соблюдении всех условий, автомобили будут запускать на парковку, где установлен большой экран.

"Плата берется за один автомобиль, не взирая на количество пассажиров. Комфортный просмотр гарантирован только пассажирам передних сидений машины", – рассказали авторы проекта.

Чтобы получить звуковое сопровождение фильма, нужно будет настроить радиоприемник на определенную FM-волну.

Ранее мы писали, что каждый пятый кинотеатр страны рискует не открыться после длительного простоя, вызванного пандемией коронавируса.