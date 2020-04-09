Каждый пятый кинотеатр в России может «не пережить» пандемию

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9 апреля 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что каждый пятый кинотеатр страны рискует не открыться после длительного простоя, вызванного пандемией коронавируса.

«Мы понимаем, что до конца мая или даже до июля мы нормально не откроемся. Возможно, формально карантин будет снят, но показывать будет нечего... После таких потрясений не все смогут открыться, потому что большинство кинотеатров живет на каком-то потоке. Я думаю, что 20% кинотеатров не смогут открыться», - предположил Березин.

Также специалист допустил, что в последствии кинотеатры смогут открыться снова, однако на это потребуется не менее полугода. Эти сроки основываются на открытии зарубежных кинорынков, поскольку российский прокат во многом зависит не только от отечественных фильмов, но и от зарубежных.