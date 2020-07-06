Лувр открылся для посетителей после карантина из-за пандемии COVID-19

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6 июля 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: сайт Лувра

Лувр, pixabay.com

Один из самых крупных и популярных художественных музеев в мире – парижский Лувр – почти через четыре месяца после закрытия из-за пандемии коронавируса нового типа вновь открыл двери для посетителей.

Лувр возобновил работу в понедельник, 6 июля. Для посещения будут доступны около 70 процентов залов. Любителей искусства будут принимать в условиях повышенной санитарной безопасности.

Согласно правилам, теперь всем без исключения посетителям, даже тем, кто обладает абонементами или имеет право на бесплатный проход в музей, придется бронировать на сайте талоны на определенное время. Купить билеты на месте можно будет лишь при наличии мест и слабом потоке гостей.