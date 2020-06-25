Лувр из-за пандемии COVID-19 потерял 40 млн евро

25 июня 2020, 11:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Сегодня стало известно, что Парижский Лувр потерял из-за пандемии коронавируса нового типа более 40 миллионов евро. Самый знаменитый музей Франции планирует открыть свои двери для посетителей уже 6 июля.
Директор Лувра Жан-Люк Мартинез уточнил, что учреждение культуры возобновит работу не в лучших условиях. Подчеркивается, что количество посетителей придется снизить до 5-10 тысяч человек в день, вследствие чего посещаемость в лучшем случае будет на уровне 20-30 процентов от показателя аналогичного периода 2019 года.
В целом, по словам Мартинеза, крупнейший музей мира лишится примерно 80 процентов публики, так как доля иностранцев составляет в потоке 75 процентов.
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