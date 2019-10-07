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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Культура 13+

Картину "Мона Лиза" вернули на ее историческое место в Лувре

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Картину "Мона Лиза" вернули на ее историческое место в Лувре
фото: pixabay.com

Легендарная картина итальянского художника Леонардо да Винчи "Мона Лиза" вернулась на свое историческое место в Лувре. Ранее полотно было перемещено в другой зал музея в связи с масштабным ремонтом.

Два месяца назад шедевр вынесли из Зала государств и поместили в галерею Медичи, которая находится в крыле Ришелье, передает Agence France-Presse. Известно, что в рамках реставрационных работ стеклянная панель, которая защищает картину, была заменена на новое пуленепробиваемое и более прозрачное стекло.

Стены зала выкрасили в синий цвет, который акцентирует внимание на тонах полотна. Кроме того, реставраторы постарались улучшить схему движения туристов.

ЕТ

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