Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало теперь продает хачапури

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5 июля 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «КП-Санкт-Петербург»

Вилле Хаапасало, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Актер фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало из-за пандемии коронавируса остался без работы. Теперь он вынужден печь хачапури и продавать их на главной площади финского села Пуумала.

Кроме работы в кино Вилле Хаапасало ещё является владельцем ресторанов, где заметил, что особым спросом у посетителей пользуются хачапури. Поэтому, чтобы не сойти с ума от скуки, актер решил открыть в селе Пуумала собственную пекарню. Теперь ежедневно у пекарни выстраиваются целые очереди финнов, желающих отведать его хачапури. Хаапасало признался, что иногда трудится по 19 часов в день, чтобы успеть сделать выпечку, но это того стоит. Ему уже пришлось нанять шесть человек.

После развода со своей женой, финкой Саарой Хедлунд, Вилле поехал на очередные съемки в Россию, и там познакомился с продюсером Тиной Баркалая. Новая супруга родом из солнечной Грузии, и Вилле признался, что без ума от этой страны и именно там он нашел свой дом.

Финский актёр, которого так любят в России, написал и издал в Финляндии книгу о грузинской национальной кухне.