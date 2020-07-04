Прощание с Виктором Проскуриным проходит в театральном институте имени Щукина
4 июля 2020, 10:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В субботу, 4 июля, в Москве в Театральном институте имени Щукина началось прощание с Заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным. Актер скончался 30 июня на 69-м году жизни.
Гроб с телом актера установлен в зале на сцене в окружении венков и цветов.
«Виктор учился на год младше меня в Щукинском, мы общались, дружили, ухаживали за девушками. После училища мы снимались вместе, в частности, три года в белорусской многосерийной картине "Время выбрало нас" … а по жизни он был миротворец», - поделился один из прибывших на церемонию депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Известно, что также проститься с актером пришел его коллега Александр Балуев.
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