Вдова Виктора Проскурина назвала возможные дату и место прощания с актером

Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина вечером в среду, 1 июля, назвала возможные дату и место прощания с известным актером. Деятель культуры ушел из жизни в минувший вторник.
Согласно предварительным данным, прощание с Виктором Проскуриным может пройти 4 июля. Вдова артиста Ирина Хонда намерена запросить разрешение московских властей на публичное прощание с соблюдением мер социальной дистанции. Возможно, церемония состоится в Доме кино, однако пока это остается под вопросом. Женщина уточнила, что завтра к вечеру информация будет более полной.
Напомним, звезда фильмов "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Жестокий Романс" Проскурин скончался накануне в возрасте 68 лет.
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