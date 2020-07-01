Супруга Виктора Проскурина назвала причину смерти актера
1 июля 2020, 11:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
Супруга ушедшего из жизни 30 июня Заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда раскрыла подробности смерти. Женщина рассказала, что у актёра была хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), сообщает kp.ru.
«Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера. Я не медик, не могу сказать, из-за чего появляется ХОБЛ. Есть мнение, что одна из причин – это курение … Коронавируса у него не было», - пояснила она.
Ирина надеялась, что врачи его спасут и в этот раз, но жизнь удалось сохранить только на какое-то время. По ее словам, у Проскурина была еще онкология, но она никак не повлияла на летальный исход артиста.
«ХОБЛ - это такая коварная болезнь, при которой идет необратимый процесс. Когда легкие как шагреневая кожа сжимаются, и человеку нечем дышать», - уточнила она.
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