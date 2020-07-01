Умер сыгравший в «Большой перемене» актер Виктор Проскурин

Аргументы Недели → Культура 13+

1 июля 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Виктор Проскурин, Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин умер скончался в возрасте 68 лет. Об этом в среду, 1 июля, сообщили его супруга Ирина Хонда.

«30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть … Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все», - поделилась она с пользователями в Facebook.

Причину и обстоятельства смерти супруга уточнять не стала.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Б. Щукина. Получил широкую известность после фильмов «Большая перемена» и «Выйти замуж за капитана».