Умер сыгравший в «Большой перемене» актер Виктор Проскурин
1 июля 2020, 08:47[ «Аргументы Недели» ]
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин умер скончался в возрасте 68 лет. Об этом в среду, 1 июля, сообщили его супруга Ирина Хонда.
«30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть … Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все», - поделилась она с пользователями в Facebook.
Причину и обстоятельства смерти супруга уточнять не стала.
Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Б. Щукина. Получил широкую известность после фильмов «Большая перемена» и «Выйти замуж за капитана».
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