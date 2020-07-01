Валентина Талызина заявила, что «жизнь не всегда дарила Проскурину подарки»

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1 июля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

фото: Валентина Талызина, Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

Актриса Академического театра имени Моссовета Валентина Талызина отреагировала на смерть Заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина. О его кончине сообщила супруга Ирина Хонда в среду, 1 июля.

«Блестящий актер, блестящий ум. Комедийный, независимый. Жизнь не всегда дарила ему подарки. Все выдерживал - болезни, безработицу. Блестящий артист», - высказала она.

Талызина сожалеет, что Проскурин ушел из жизни на 69-м году жизни во вторник, 30 июня. По ее словам, он был одним из лучших актеров России.

Ранее Ирина Хонда назвала причину смерти Проскурина. По ее словам, это было очень неожиданно.

Смерть актера также прокомментировала Народная артистка РФ Наталья Гвоздикова.