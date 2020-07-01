Актриса Наталья Гвоздикова считает, что Проскурин «не берег» себя

Народная артистка РФ Наталья Гвоздикова отреагировала на смерть актера театра и кино Виктора Проскурина. О его кончине сообщила супруга Ирина Хонда в среду, 1 июля.
«Очень жалко, потому что я очень нежно относилась к Вите. Он удивительно талантливый человек. Почему так рано? Не берег, наверное, себя. Растрачивал направо и налево. Очень жалко, очень жалко! Пусть земля ему будет, как говорится, пухом», - поделилась она в эфире радио Sputnik.
Гвоздикова отметила, что его будет не хватать всем: близким, коллегам, друзьям и зрителям.
Ранее Ирина Хонда назвала причину смерти актера. По ее словам, это было очень неожиданно.
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