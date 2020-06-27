Бывшая супруга Башарова заявила на него в полицию

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27 июня 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Марат Башаров, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Екатерина Архарова написала заявление в полицию на своего бывшего мужа популярного актера Марата Башарова. По ее словам, больше 90% сказанного о ней и ее семье Башаровым является клеветой: "Человек перешел все границы".

Если Башаров будет признан виновным, ему грозят 240 часов исправительных работ и штраф в 1 млн рублей.

"Не где-то на заборе написал «Катя дура», а ходил по передачам и используя СМИ, распространял обо мне информацию, состоящую из 90% лжи. Ну сколько можно? У меня семья, маленький ребенок. Скоро малыш начнет все понимать, а Башаров все успокоиться никак не может. Пускай теперь разбираются соответствующие органы. Не маленький мальчик. Должен нести ответственность за сказанное и содеянное", - считает актриса Екатерина Архарова.