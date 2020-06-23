Ангелина Вовк рассказала о перенесенной клинической смерти и объяснила, почему у нее нет детей

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23 июня 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Ангелина Вовк, Anatoly Lomohov/Russian Look

Знаменитая российская телеведущая Ангелина Вовк в рамках шоу рассказала о перенесенной в юности клинической смерти. 77-летняя женщина также объяснила, почему у нее нет детей.

В рамках передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым Ангелина Вовк призналась, что однажды во время съемок "Голубого огонька" ей внезапно стало плохо. В больнице врачи выяснили, что у телеведущей внематочная беременность. Она долгое время находилась на грани жизни и смерти, полгода лечилась, но выжила, хотя медики и не надеялись на благоприятный исход.

Вовк сообщила, что пережила клиническую смерть: сначала она испытывала страшные муки, а потом в один миг ей стало хорошо. Телеведущая даже "увидела" коридор, по которому летела, однако очень быстро "вернулась" в реальность – ее откачали врачи. Медики впоследствии заявили, что женщина никогда не сможет иметь детей.