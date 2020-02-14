"Любовь помогает не стареть", - 77-летняя Ангелина Вовк с молодым возлюбленным сфотографировались у ЗАГСа

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14 февраля 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

Aнгелина Вовк, фото: Аnatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Телеведущая Ангелина Вовк перед днем святого Валентина побывала в Грибоедовском ЗАГСе Москвы вместе со своим возлюбленным Михаилом Куницыным. Сердце 77-летней Вовк трепетало. По признанию жениха телеведущей, трепетало и его сердце.

Во Дворец бракосочетания они пришли по отдельности. Жених встречал свою невесту на улице около ЗАГСа. Он вручил Ангелине Михайловне стильный букет цветов и пригласил подняться по легендарной лестнице.

Вовк призналась, что она не первый раз в этом ЗАГСе. По ее словам, много лет назад она оформляла брак именно в этом ЗАГСе, и у нее с ним связаны наилучшие воспоминания. Подали ли они заявление в ЗАГС, история умалчивает.

"Самые прекрасные, самые лучшие вещи в мире невозможно ощутить услышать или увидеть — их можно почувствовать только сердцем... Возраст не защищает от любви. Но любовь помогает не стареть — она омолаживает душу, делает мир ярче", - поделилась эмоциями знаменитая телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангелина Вовк (@angelina_vovk)13 Фев 2020 в 7:18 PST

А вскоре Вовк вспомнила марш Мендельсона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангелина Вовк (@angelina_vovk)14 Фев 2020 в 6:34 PST