В Минкультуры ответили на просьбу к Любимовой вмешаться в дело Серебренникова

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22 июня 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Любимова, Kremlin Pool/Global Look Press

Министерство культуры РФ отреагировало на обращение режиссеров, актеров и других деятелей искусства у Ольге Любимовой вмешаться в дело «Седьмой студии». 22 июня стало известно, что фигурантам этого дела грозят реальные сроки, режиссеру Кириллу Серебренникову - шесть лет.

Любимову попросили отозвать иск против художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и фигурантов дела «Седьмой судии», обвиняемых в хищениях средств в рамках проекта «Платформа».

Представители ведомства ответили, что по делу «Седьмой студии» Министерство культуры проходит в качестве потерпевшей стороны, а оценка доказательств в процессе разбирательства является исключительной компетенцией суда, - передает РБК.

«Признание или непризнание экспертизы, равно как и любого другого документа в процессе, то есть оценка доказательств — исключительная компетенция суда», — заявили в пресс-службе. Там отметили, что процесс проходит в открытом судебном заседании, в ходе которого представитель министерства информирует о позиции по данному делу.

В пресс-службе напомнили, что в июне ведомство уточнило исковые требования, снизив сумму гражданского иска.

По версии следствия, деньги обналичила бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Она признала вину и согласилась сотрудничать со следствием.

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин, комментируя решение о назначении реальных сроков фигурантам дела "Седьмой студии", сказал, что оно его шокировало.

Гособвинение на заседании Мещанского суда Москвы в понедельник, 22 июня, попросило приговорить к шести годам колонии Кирилла Серебренникова за хищение около 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа». Вину Серебренникова признали доказанной.