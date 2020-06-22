«Прошу считать вину Серебренникова доказанной». Режиссёру грозит шесть лет тюрьмы

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22 июня 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

К. Серебренников, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Режиссеру, художественному руководителю Гоголь-центра Кириллу Серебренникову грозит шесть лет лишения свободы. Гособвинение на заседании Мещанского суда Москвы в понедельник, 22 июня, попросило приговорить к шести годам колонии Кирилла Серебренникова за хищение около 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа». Вину Серебренникова признали доказанной.

«Прошу считать вину Серебренникова доказанной и назначить ему шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — заявил прокурор Михаил Резниченко. Он также попросил суд назначить Серебренникову штраф в размере 800 тысяч рублей, - передает ТАСС.

Прокурор также попросил удовлетворить иск Министерства культуры РФ на сумму около 129 млн рублей, обратив в доход государства арестованное имущество фигурантов, включая квартиру Серебренникова.

По делу «Седьмой студии» проходило несколько человек.

Согласно судебной экспертизе, театральная труппа «Седьмая студия», получившая из федерального бюджета на проект «Платформа» 216 миллионов рублей, совершила хищение 129 миллионов рублей. Изначально ущерб оценивался в 133 миллиона рублей.

Для продюсера Юрия Итина обвинение попросило четыре года колонии и штраф 200 тысяч рублей, продюсера Алексея Малобродского - пять лет колонии со штрафом 300 тысяч рублей, бывшей сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум - четыре года колонии и 200 тысяч рублей штрафа.