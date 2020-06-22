Калягин считает решение о назначении реального срока Серебренникову «несоразмерным обвинению»

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22 июня 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

А. Калягин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин, комментируя решение о назначении реальных сроков фигурантам дела "Седьмой студии", сказал, что оно его шокировало.

Гособвинение в понедельник, 22 июня, на заседании Мещанского суда Москвы попросило приговорить к шести годам колонии режиссера Кирилла Серебренникова за хищение около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа".

По признанию народного артиста, актера и режиссера, худрука московского театра «Et Cetera» Александра Калягина, он внимательно следит за судебным процессом в течение всех трех лет и понимает, как тяжело далось это время его коллегам, оказавшимся фигурантами этого дела, - передает ТАСС.

По словам Калягина, его повергло в шок, что гособвинитель запросил Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Юрию Итину и Софье Апфельбаум реальные сроки, которые они должны отбывать в колониях общего режима. "Наказание совершенно несоразмерно! Даже тому, в чем их обвиняют", - сказал он. Он считает, что полученные экспертизой выводы о хищениях "вызывают массу вопросов у людей, осведомленных и реально знающих предмет".

Калягин надеется и верит, что "суд сможет разобраться во всех деталях этого дела и беспристрастно вынести справедливое решение".