О чем мечтает Юрий Соломин в свой юбилейный день рождения

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18 июня 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Юрий Соломин, фото: kinopoisk.ru

Художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин мечтает открыть театр, собрать актеров на репетицию, показать свои спектакли. 18 июня народный артист Юрий Соломин отмечает день рождения. Худруку Малого театра исполнилось 85 лет.

С юбилеем знаменитого артиста уже поздравили Владимир Путин и Сергей Собянин. Путин пожелал Соломину доброго здоровья, успехов, благополучия и еще раз поздравил с присвоением звания Героя Труда.

Театральный критик, журналист "Аргументов недели" Татьяна Москвина несколько лет назад поделилась своим впечатлением от актерской работы Юрия Соломина в спектакле по знаменитой пьесе Э. де Филиппо "Филумена Мартурано". Постановку в Малом театре осуществляла итальянская бригада. А итальянские страсти разыграли народные артисты Ирина Муравьёва и Юрий Соломин. И национальный колорит был начисто перекрыт русским азартом.

По словам Москвиной, зал был битком набит. "Неужели замечательные мастера Малого театра разыграли бы перед нами банальный пустячок ни о чём? Они не для того идут на сцену. Им подавай чувства, смысла, оправдания, понимания. Они потому и мастера, что каждый раз щедро тратят себя и не носят застывших самоуверенных масок. На премьере Муравьёва и Соломин откровенно волновались, как студенты на выпускном спектакле", - рассказала театральный критик.

Кстати, звезда фильма «Адъютант его превосходительства» Юрий Соломин снимался в советско-итальянской картине «Красная палатка» вместе с Шоном Коннери и Клаудией Кардинале.