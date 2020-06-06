Дмитрий Певцов поделился редким фото трагически погибшего сына

Дмитрий Певцов почтил память трагически погибшего сына Даниила. 5 июня ему могло бы исполниться 30 лет. 56-летний актер опубликовал в соцсети фото старшего сына и подписал: "Данечка! С Днем рождения!".
Даниил Певцов появился на свет от отношений актера с однокурсницей по ГИТИСу Ларисой Блажко. После расставания с женщиной Певцов практически прекратил всякое общение с сыном. В будущем он очень переживал и жалел по этому поводу. Ольга Дроздова заставила его возобновить общение с наследником.
В 2012 году случилась трагедия. Жизнь Даниила оборвалась. Молодой человек провел в коме девять дней и скончался 3 сентября.
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