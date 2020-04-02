"Родилась на радость всем добрым людям. Молодец". Дмитрий Певцов поздравил супругу с юбилеем

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2 апреля 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актрисе Ольге Дроздовой 1 апреля исполнилось 55 лет. Супруг женщины, Дмитрий Певцов, смонтировал видеоролик для именинницы и показал его на своей странице в Instagram.

Видео содержит снимки из семейного архива актерской четы. На них запечатлены самые счастливые моменты жизни супругов.

«Родилась на радость маме с папой, на радость мужу, сыну, зрителям, ученикам, всем добрым людям. Молодец», — написал Дмитрий.

Фолловеры не остались в стороне, последовали примеру Певцова и поздравили Дроздову с юбилеем.

Ранее супруга Константина Ивлева рассказала, как дети отнеслись к его измене.