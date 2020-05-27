Минкультуры планирует открыть театральный сезон в сентябре

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27 мая 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: стопкоронавирус. рф

занавес, pixabay.com

Министерство культуры РФ сообщило о планах открыть театральный сезон в сентябре 2020 года. Это, однако, случится лишь при условии стабильной эпидемиологической ситуации на территории страны.

В ведомстве отметили, что если 1 июня ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19, продлеваться не будут, то стартует процесс поэтапного возобновления работы театров.

В Министерстве культуры пояснили, что в июне выйдет ограниченная часть коллективов для проведения краткого восстановительного репетиционного процесса, причем графики будут составляться так, чтобы артисты из разных спектаклей не пересекались. В конце лета ведомство направит в Роспотребнадзор для согласования варианты рассадки зрителей в залах.