В Австрии в период снятия ограничительных мер актерам предложили репетировать в одиночку

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13 мая 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В начале мая госсекретарь по вопросам культуры и искусства Австрии Ульрика Луначек выпустила рекомендации по снятию ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Представленные меры по выходу из самоизоляции вызвали недоумение творческой интеллигенции и шквал критики политических оппонентов.

Предложения госпожи Луначек для любого человека, связанного с театром, выглядят абсурдом: с 18 мая разрешаются репетиции, но только если в них участвует один актер. С 31 мая можно репетировать группами при обязательном использовании медицинских масок и социальной дистанции минимум один метр. И, наконец, что особенно озадачило работников сцены, в обозримом будущем не возбраняется давать публичные представления, если на каждого актера и каждого зрителя будет выделена защитная зона в 20 квадратных метров. Как, в таком случае, показывать оперные и балетные спектакли, и что делать оркестрам, которые располагаются в яме, в рекомендациях не объясняется.

Известно, что трубачи и тромбонисты во время исполнения могут извергать слюну на расстояние больше двух метров. Это относится и к оперным певцам. Специалисты также отмечают, что жесткие регламенты по рассадке публики: в шахматном порядке и через ряд друг от друга - предопределят заполняемость залов не более чем на треть. По их оценкам, такую роскошь могут позволить себе только избранные государственные театры.

Накал критики в адрес Ульрики Луначек также связан с тем, что австрийское ведомство культуры не озаботилось всерьез судьбой как крупнейших национальных учреждений, за которые оно несет прямую ответственность, так и выживанием в условиях пандемии десятков тысяч свободных художников. Здесь на все их нужды было выделено только 5 миллионов евро. Известно, к примеру, что в ФРГ помимо государственной поддержки важнейших музеев, библиотек, театров, оркестров, уже потрачено 50 миллиардов евро в качестве помощи свободным художникам, независимым театральным и музыкальным группам.